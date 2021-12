Los palmeros por fin respiran con tranquilidad. El de hoy ha sido el primer día con la certeza de que el volcán de Cumbre Vieja, que ha tenido durante tres meses en vilo a la isla, ya no iba a seguir cambiando sus vidas.

"No me lo creo. Me da igual lo que digan... Pero no me lo creo", dice Elena. Ella es una de las vecinas que tuvieron que ser desalojadas a causa del magma del volcán. Y aún hoy, tres meses después de que arrancara la erupción, sabe cuándo podrá volver. "Cuando tengamos carreteras y nos pongan agua... Todavía hay gases", señala.

Huyó de su hogar el 19 de septiembre y, desde entonces, vive en casa de su madre con otras diez personas más. Como ella, 7.000 personas se han quedado sin un hogar al que volver.

Juan tuvo más suerte: ha conseguido una casa en El Paso, donde todo sigue cubierto de ceniza y confía en que las ayudas comiencen a llegar cuanto antes. "Espero ayudas para un elevador y subir donde habito. Porque esto está todo... en gris", describe a los micrófonos de esta cadena.

La reconstrucción de la isla y de las 2.000 viviendas destruidas es el reto al que se enfrenta ahora La Palma. Pero por fin pueden mostrar algo de alegría: "El burro negro, como yo lo llamo, terminó y con eso quiero dormir", explica una vecina.

Pero todavía los hay que siguen siendo cautos. "Tengo mis dudas... Mientras eche gases hay dudas. El volcán está apagado, pero que se apague en la cabeza de uno... Es complicado", señala otro.

El ambiente vuelve poco a poco a la isla y el objetivo es que ahora también vuelva el turismo, motor económico del enclave. De momento, Aena ya ha confirmado que no va a cobrar tasas por pasajero en las salidas de La Palma desde el 1 de enero. El objetivo: fomentar el turismo en la isla.