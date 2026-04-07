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Ya fue arrestado en febrero

Detienen a un médico en Las Palmas por volver a agredir a diez mujeres en su consulta

Los detalles Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero, tras ser acusado de agredir sexualmente a dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Europa Press
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La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años y perteneciente al Servicio Canario de la Salud, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente a dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se ha incautado de dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias. La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos.

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