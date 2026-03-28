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Dos en Madrid y otro en Almería

Detenidos tres miembros de un grupo criminal que se hacían pasar por repartidores y asaltaban viviendas con "gran agresividad"

Los detalles Los autores de los robos llamaban a puertas de viviendas habitadas y, una vez les abrían la puerta, accedían a su interior amenazando con armas de fuego. Tras ello, llegaban a amordazar a las víctimas para robar.

Imagen del momento de la detención de uno de los componentes del grupo criminalImagen del momento de la detención de uno de los componentes del grupo criminalEuropa Press | Guardia Civil
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La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en domicilios de Granada, Almería y Toledo en el marco de la operación 'Rhaven-ligatum'. Los tres detenidos se hacían pasar por repartidores y, una vez que accedían al domicilio, utilizaban armas de fuego y mostraban una "elevada agresividad" hacia las víctimas.

Tal y como ha indicado la Benemérita en una nota, la investigación comenzó tras detectarse varios robos con violencia con el mismo patrón de actuación. Los autores accedían a viviendas habitadas vestidos con chalecos reflectantes y haciéndose pasar por repartidores de un servicio de paquetería.

Una vez las víctimas les abrían la puerta, accedían al interior mediante el uso de la fuerza y actuaban de forma organizada y planificada, "intimidando a los moradores con armas de fuego, llegando a amordazarles para sustraer dinero, joyas y otros efectos de valor".

El grupo utilizaba vehículos sustraídos o con placas de matrícula falsificadas para cometer los robos y aplicaba medidas para eludir la acción policial, llegando incluso a residir en un bloque de oficinas no catalogado como vivienda, dificultando así su localización y control.

Finalmente, la investigación permitió determinar que se trataba de un grupo criminal asentado entre las provincias de Almería y Madrid. Precisamente, dos de los autores han sido detenidos en Madrid y un tercero en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). De ellos, dos han ingresado en prisión provisional.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurtos y falsificación de placas de matrículas, robo o hurto, uso de vehículos y otros delitos conexos.

Tras la detención, las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia, Sección Civil e Instrucción, Plaza Nº4 de Vera (Almería) y Plaza Nº1 de Torrijos (Toledo), mientras la investigación continúa abierta, sin descartar nuevas detenciones.

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