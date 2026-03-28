Detenidos tres miembros de un grupo criminal que se hacían pasar por repartidores y asaltaban viviendas con "gran agresividad"

Imagen del momento de la detención de uno de los componentes del grupo criminal

Los detalles Los autores de los robos llamaban a puertas de viviendas habitadas y, una vez les abrían la puerta, accedían a su interior amenazando con armas de fuego. Tras ello, llegaban a amordazar a las víctimas para robar.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en domicilios de Granada, Almería y Toledo, en la operación 'Rhaven-ligatum'. Los tres detenidos se hacían pasar por repartidores, accedían a los domicilios con chalecos reflectantes y utilizaban armas de fuego para intimidar a las víctimas. El grupo usaba vehículos robados o con matrículas falsificadas, residiendo en un bloque de oficinas para eludir a la policía. Dos de los autores fueron arrestados en Madrid y otro en Almería. Se les imputan varios delitos, y la investigación sigue abierta.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en domicilios de Granada, Almería y Toledo en el marco de la operación 'Rhaven-ligatum'. Los tres detenidos se hacían pasar por repartidores y, una vez que accedían al domicilio, utilizaban armas de fuego y mostraban una "elevada agresividad" hacia las víctimas.

Tal y como ha indicado la Benemérita en una nota, la investigación comenzó tras detectarse varios robos con violencia con el mismo patrón de actuación. Los autores accedían a viviendas habitadas vestidos con chalecos reflectantes y haciéndose pasar por repartidores de un servicio de paquetería.

Una vez las víctimas les abrían la puerta, accedían al interior mediante el uso de la fuerza y actuaban de forma organizada y planificada, "intimidando a los moradores con armas de fuego, llegando a amordazarles para sustraer dinero, joyas y otros efectos de valor".

El grupo utilizaba vehículos sustraídos o con placas de matrícula falsificadas para cometer los robos y aplicaba medidas para eludir la acción policial, llegando incluso a residir en un bloque de oficinas no catalogado como vivienda, dificultando así su localización y control.

Finalmente, la investigación permitió determinar que se trataba de un grupo criminal asentado entre las provincias de Almería y Madrid. Precisamente, dos de los autores han sido detenidos en Madrid y un tercero en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). De ellos, dos han ingresado en prisión provisional.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurtos y falsificación de placas de matrículas, robo o hurto, uso de vehículos y otros delitos conexos.

Tras la detención, las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia, Sección Civil e Instrucción, Plaza Nº4 de Vera (Almería) y Plaza Nº1 de Torrijos (Toledo), mientras la investigación continúa abierta, sin descartar nuevas detenciones.

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