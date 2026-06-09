Detenidos los tres jóvenes que dieron una paliza a un anciano en Los Palacios: dicen que tomaron gas de la risa

La Guardia Civil al reconstruir lo que había ocurrido encontraron imágenes de los jóvenes con unas bombonas de óxido nitroso. Los tres justifican la brutal agresión diciendo que habían tomado esta droga recreativa.

Hace unos meses, unos jóvenes de 17 a 19 años dieron una brutal paliza a un anciano en Los Palacios, Sevilla, por, como indica Iñaki López, "mera diversión". El hombre se quedó sin sentido y, además, "le partieron varios huesos y estuvo a punto de perder la visión de un ojo".

La Guardia Civil, como anuncia el presentador de Más Vale Tarde, han detenido a los tres jóvenes. Leo Álvarez cuenta que cuando el hombre recuperó el conocimiento "da un testimonio de lo que ha sucedido, da una descripción y una serie de datos".

"Eso, sumado a todas las cámaras que hay en el pueblo la Guardia Civil ha podido reconstruir el recorrido hacia atrás", indica el periodista. Álvarez indica que el rastro los llevó hasta un bar de copas y a unas imágenes de los tres jóvenes con unas bombonas con una especie de globos de gas de la risa.

Los jóvenes se han excusado afirmando que habían tomado ese gas de la risa. Beatriz de Vicente indica que el óxido nitroso es muy peligroso. "Puede dar hipoxia e, incluso, un paro cardíaco", indica. La abogada indica que este gas causa "efusividad, desinhibición, de manera que esto no explicaría lo que estamos viendo".

De Vicente cuenta que sí que puede tener un efecto multiplicador si se ha consumido alcohol u otras drogas. Además, indica que sería un atenuante ya que de las imágenes se desprende "una crueldad y un ensañamiento absoluto".

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