Detenidos dos hermanos cuando violaban a una mujer en el interior de un coche en Valencia

Los detalles La Policía fue alertada a las 23:30 horas del pasado jueves tras la llamada de un ciudadano que estaba paseando y vio la agresión sexual que se estaba cometiendo dentro de un vehículo.

La Policía Nacional detuvo en Valencia a dos hermanos de 56 y 71 años por violar a una mujer en un coche en un descampado del barrio de Malilla. Un ciudadano alertó a la policía tras presenciar la agresión sexual a las 23:30 horas del jueves. Al llegar, los agentes encontraron a uno de los hombres violando a la mujer, mientras el otro estaba presente, y ambos fueron arrestados. La víctima fue llevada al hospital. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016, gratuito y confidencial, para atender y asesorar sobre violencia contra las mujeres, disponible las 24 horas en 53 idiomas.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a dos hermanos, de 56 y 71 años, que estaban violando a una mujer dentro de un coche en un descampado en el barrio de Malilla, según han informado este sábado fuentes policiales.

La Policía fue alertada a las 23:30 horas del pasado jueves tras la llamada de un ciudadano que estaba paseando y vio que dentro de un vehículo ubicado a la altura del número 89 de la calle Juan Ramón Jiménez de València se estaba produciendo una agresión sexual.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a uno de los hombres violando a la mujer en el coche, en cuyo interior también estaba el segundo, por lo que detuvieron a ambos acusados de un delito de agresión sexual y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.

La información ha sido adelantada por Levante-EMV, que señala que la mujer estaba inconsciente cuando se produjo la agresión sexual en el vehículo que los hermanos utilizan para dormir. Ambos intentaron hacer creer que la víctima era la pareja de uno de ellos.

016: teléfono contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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