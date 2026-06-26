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Podría haber sido provocado

Detenido un presunto pirómano por un incendio en Tiana (Barcelona) que ha obligado a confirnar cuatro municipios

Los detalles Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han pedido el confinamiento de las localidades de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa María de Martorelles y Protección Civil ha enviado una Es-Alert.

Incendio forestal con varios focos activos en Tiana (Barcelona). Incendio forestal con varios focos activos en Tiana (Barcelona).Agencia EFE
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Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han pedido el confinamiento de los municipios de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa María de Martorelles, en Barcelona, debido a la evolución de un incendio forestal con varios focos activos. Tras la evolución de este fuego, una persona ha sido detenida por estar "presuntamente relacionada" con el origen del incendio.

Según han informado los Bomberos, una veintena de dotaciones enviadas a la zona, seis de ellas aéreas, trabajan en una área de unas 60 hectáreas.

Antes de la petición de los Bomberos de confinar a estos cuatro municipios, Protección Civil ya había enviado una Es-Alert para pedir el confinamiento de la urbanización Colonia del Bosc y el albergue de la Conreria, además de restringir el acceso a la zona del polideportivo. El incendio también ha obligado a cortar la carretera B-500 entre Badalona y Mollet, entre ambos sentidos.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que los Mossos d'Esquadra han detenido a una persona "presuntamente relacionada con el origen" del fuego.

Lo ha dicho en un mensaje en X en el que ha explicado que sigue "con preocupación" la evolución del incendio y ha agradecido la rápida actuación de los Bombers de la Generalitat y los Mossos.

Ha pedido seguir las indicaciones de Protección Civil y ha agradecido la colaboración y responsabilidad de los vecinos confinados de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona).

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