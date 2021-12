No, no es la vecina de Valencia. Pero su modus operandi podría estar inspirado en el eterno meme. Un hombre ha robado 500 euros en un local de hostelería con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. No era para protegerse de "orines y productos químicos" sino para ocultar su identidad.

La Guardia Civil del Puesto principal de Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, ha detenido a este ladrón, vecino del ayuntamiento de Teo (A Coruña) como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Así lo ha informado el Instituto Armado, que ha relatado que los hechos sucedieron a raíz de un robo en el interior de un establecimiento de hostelería en la localidad de Teo. El autor de los hechos accedió al interior del local después de fracturar la puerta trasera y sustrajo unos 500 euros en metálico del cajón de la caja registradora.

Por ello, la Guardia Civil inició una investigación para la identificación del autor o autores. Así, como fruto del trabajo de campo realizado, fue identificado el presunto responsable, conocido de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole, destacan las mismas fuentes.

El ahora detenido, "para dificultar su identificación", cubrió su cabeza con una bolsa de plástico, han destacado las mismas fuentes en relación al individuo arrestado.

La Guardia Civil procedió a la detención de este varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Ha sido puesto, junto con las actuaciones realizadas, a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Santiago de Compostela.