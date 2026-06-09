Detenido un hombre en Puerto Real (Cádiz) por compartir pornografía infantil de bebés

Los detalles Se le han intervenido más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores. Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real, Cádiz, por almacenar más de 500 archivos de contenido sexual con menores, principalmente bebés. En el registro realizado el 28 de mayo, se incautaron tres ordenadores, discos duros, memorias externas, teléfonos móviles y cámaras de grabación. Las imágenes y vídeos eran de extrema crudeza y vejación. Los agentes están analizando el material para identificar víctimas, localizar más contenido pedófilo y determinar si se ha distribuido. La investigación es llevada a cabo por el Equipo de Delitos Informáticos de la Guardia Civil de Cádiz.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en la localidad gaditana de Puerto Real por almacenar una gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés.

En una nota de prensa, el instituto armado detalla que al detenido se le han intervenido más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores. Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza.

En el registro, efectuado el pasado 28 de mayo, se intervino numeroso material informático, entre ellos tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.

Los agentes están volcando y analizando todo el material informático incautado con el objeto de determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido. La investigación ha sido desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz.

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