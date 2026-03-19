Detenido un hombre después de que su pareja se tirara por una ventana

Los detalles La Guardia Civil ha detenido a un hombre por violencia de género tras arrojarse su pareja por una ventana de tres metros en La Rioja. El presunto agresor había tirado antes sus pertenencias a la calle y no intentó auxiliarla tras la caída.

La Guardia Civil detuvo a un hombre en La Rioja por presunta violencia de género, después de que su pareja se arrojara por una ventana de tres metros de altura. El incidente fue reportado al Centro de Emergencias SOS Rioja, y al llegar, los agentes encontraron a la víctima herida en la calle. Testigos afirmaron que el hombre cerró la ventana sin auxiliarla. La mujer declaró que saltó para salvar su vida, ya que su pareja había lanzado sus pertenencias a la calle. El agresor fue detenido tras negarse a abrir la puerta. La Guardia Civil activó el "protocolo cero" para proteger a la víctima. Se recuerda que el teléfono 016 ofrece atención inmediata ante violencia de género.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género después de que su pareja se arrojara por una ventana situada a unos tres metros de altura en un municipio de La Rioja. Según ha informado el Instituto Armado este jueves, el hombre habría lanzado previamente a la calle las pertenencias de la víctima y, tras la caída, no realizó ningún intento de auxiliarla.

La actuación se inició a raíz de un aviso al Centro de Emergencias SOS Rioja que alertaba de la presencia de una mujer herida en la vía pública tras precipitarse desde una vivienda. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima tendida en el suelo. Varios testigos relataron que, inmediatamente después de la caída, un hombre cerró la ventana desde el interior del domicilio sin prestar ayuda.

Una vez estabilizada y atendida por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios, la mujer manifestó espontáneamente que se había visto obligada a saltar para salvar su vida ante la violencia ejercida por su pareja. Junto a ella se hallaba una maleta de grandes dimensiones que, según las primeras investigaciones, el hombre —de 43 años— habría arrojado al exterior instantes antes del suceso. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

El presunto agresor se refugió inicialmente en el interior de la vivienda y se negó a permitir el acceso a los agentes alegando que no disponía de llaves. Ante la "extrema gravedad" de los hechos, la Guardia Civil procedió a su detención y activó el denominado "protocolo cero", que permite actuar de oficio en situaciones de especial riesgo, incluso sin denuncia previa, para garantizar la protección de la víctima y la puesta a disposición judicial del sospechoso.

La Guardia Civil ha señalado que, dada la especial vulnerabilidad de la víctima, no facilitará más datos que puedan conducir a su identificación. Asimismo, recuerda que el teléfono 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata ante cualquier forma de violencia contra las mujeres. Es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, que no deja rastro en la factura telefónica.

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