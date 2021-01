La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre de 43 años después de que se entregara en la Comisaría de Usera y se declarara autor de los insultos racistas contra una mujer en el Metro de Madrid, un episodio que fue grabado en un vídeo difundido en redes sociales y que reproducimos encima de estas líneas.

Fuentes policiales han informado este lunes de que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional había logrado identificar el pasado viernes a este individuo, de nacionalidad española, y del que se desconoce si tiene antecedentes.

Precisamente, el mismo viernes, tan solo un día después de conocerse el vídeo, los agentes acudieron a su domicilio en Pozuelo de Alarcón, pero no se encontraba en casa y le dejaron la notificación. Ha sido este mismo lunes por la mañana cuando el sujeto se ha entregado en la Comisaría de Usera y tras ello ha sido detenido como presunto autor de un delito de odio.

La investigación de estos hechos comenzó tras empezar a circular en las redes sociales el vídeo, en el que se ve cómo un hombre de mediana edad, con un comportamiento muy agresivo, se dirige a una mujer que viaja en el mismo vagón. El vídeo pueden oírse insultos los múltiples insultos que dirigió a la víctima gritando "me cago en tus muertos sudaca del más pequeño al más grande de tu raza" y "sudaca de mierda".

El sujeto, que parece fuera de sí, no para de dedicar insultos a la mujer -que no aparece en el vídeo-, hasta que al fin se baja del tren: "Asquerosa de mierda. A lo mejor te crees que eres algo en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y eres una escoria. Maldita escoria, que me cago en todos tus muertos", llega a decir.

El individuo no llega a acercarse a la víctima, a la que advierte, además, de que no la ha agredido físicamente por ser una mujer: "Si llega a ser un hombre lo desfiguro ahora mismo", amenaza.

El hombre no solo se dirige a ella, sino que también se enfrenta al resto de pasajeros, a los intenta provocar: "Si alguno tiene que decir que lo diga ahora que le cojo y le reviento", o "a ver si alguno tiene los huevos bien puestos para decir algo".

Según estas fuentes policiales, tras la detención se han abierto diligencias, pero será necesario localizar a la víctima, que no aparece en la grabación y que, por el momento, no ha presentado denuncia.