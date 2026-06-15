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Detenidas tres personas por el homicidio de un hombre tras una brutal agresión en Zaragoza

Los detalles El hombre agredido el pasado 31 de mayo ingresó en el Hospital Clínico Lozano Blesa, donde tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones. Finalmente, falleció el pasado 11 de junio.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Agencia EFE
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Tres personas han sido detenidas por la paliza mortal que recibió un hombre en Zaragoza. La Policía llevaba 15 días tratando de dar con los autores y, para lograrlo, la colaboración ciudadana ha sido clave.

Le dieron una brutal paliza durante la madrugada del pasado 31 de mayo cerca de un bar de Torrero, en Zaragoza. "La víctima fue agredida por dos hombres que actuaron de forma totalmente coordinada y además anulando cualquier posibilidad de defensa", ha informado el portavoz de la Policía Nacional de Zaragoza Rubén Nido.

El hombre agredido ingresó en el Hospital Clínico Lozano Blesa, donde tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones. Finalmente, falleció el pasado 11 de junio.

La policía ha detenido en un piso en la capital aragonesa a los dos hombres implicados en el homicidio y a una tercera persona, una mujer que les habría ayudado a esconderse durante este tiempo, como presunta autora de un delito de encubrimiento.

"La colaboración ciudadana fue fundamental para la detención, ya que dieron una información muy detallada de los presuntos autores", ha agregado el portavoz policial. Parte de la ropa que describieron esos testigos la encontraron en la casa donde este lunes se producían las detenciones.

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