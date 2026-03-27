Detenidas cinco jóvenes de entre 18 y 24 años por la agresión a Bianca en La Bañeza (León)

Los detalles Bianca Lizbeth Fernández estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión. A las detenidas se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por agredir a Bianca Lizbeth Fernández, una mujer trans y actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, en un local nocturno de La Bañeza, León. La víctima estuvo a punto de perder un ojo y sufrió una fractura de mandíbula que requiere cirugía. Las detenidas enfrentan cargos de lesiones y riña tumultuaria. Bianca denunció el ataque en Benavente y en redes sociales, destacando la violencia tránsfoba sufrida. La Federación Plataforma Trans España ha exigido justicia, y se han organizado concentraciones de apoyo en León, Madrid y Zamora.

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por dar una paliza a Bianca, una mujer trans, en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León) en la madrugada del pasado domingo y se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández -actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora-, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión. Las detenidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de guardia, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

Bianca, una mujer transexual zamorana, presentó una denuncia en el cuartel de Benavente el pasado lunes, cuando también denunció, a través de sus redes sociales, haber sido agredida por un grupo de personas que profirieron insultos tránsfobos.

Según informaron desde el concurso Miss Trans España, en el que figura como candidata tras haber ganado los concursos de Miss Benavente y Miss Trans Zamora, la fractura de mandíbula, que requiere intervención quirúrgica, evidencia la "extrema violencia" que sufrió y pone de relieve "la crudeza de una realidad que sigue afectando a personas trans" en España.

La Federación Plataforma Trans España ha mostrado su apoyo a Bianca, ha exigido justicia y que los responsables sean puestos a disposición judicial por un delito grave de lesiones con agravante de odio. En León está prevista este viernes una concentración de apoyo a Bianca que se celebrará a las seis de la tarde en la Plaza Botines, organizada por Awen, una asociación LGTBI.

Además se han organizado otras dos concentraciones para este sábado, una en Madrid y otra en Zamora. La primera bajo el lema 'Contra el odio y fascismo: unidad, orgullo y furia trans' que se celebrará a las 18:00 horas en la plaza Pedro Zerolo de Madrid organizada por la Plataforma Trans España y la segunda que parte del colectivo LGTBIQ+ Kuza de Zamora a las doce mediodía en la plaza de la Constitución de Zamora.

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