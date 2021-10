Más de 100.000 personas sufren un ictus en España cada año. Sin embargo, aunque se ha convertido en la segunda causa de muerte en todo el mundo, existen algunas formas de poder evitarlo: "Haciendo una alimentación sana, evitando el sobrepeso y las grasas saturadas", señala Rafael Arroyo, jefe de Neurología del hospital Ruber Juan Bravo.

La mitad de la población no sabría reconocer sus síntomas. A Carmen Romero le pasó hace un año y todo comenzó con un dolor de cabeza: "Me desperté con un dolor de cabeza bastante punzante y me di cuenta de que algo raro pasaba, sobre todo, porque noté que tenía dificultad para leer", recuerda.

En pocas horas, Romero llegó al hospital. lo hizo por su propio pie, pero ahí le dijeron que tenía un ictus: "Yo no era consciente de lo que me estaba ocurriendo porque estaba físicamente bien, el problema lo tenía en la cabeza", cuenta.

En esta enfermedad, el tiempo es vital y es importante aprender a detectarlos. En este sentido, Carmen Romero señala que algunos de los síntomas son la "dificultad visual y de expresión".

Juan Mondeja, presidente de la Asociación de Afectados por Ictus en Valencia, sobrevivió a un ictus hace 20 años, aunque a día de hoy sigue teniendo secuelas que le obligan a ir a rehabilitación, tal y como él mismo cuenta en este vídeo.

La vida que llevamos, el estrés, el sedentarismo, y la comida basura son factores de riesgo que podrían hacer que en los próximos 20 años el número de casos de ictus pueda aumentar un 40%.