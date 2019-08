Una joven de Glasgow (Reino Unido) asegura que perdió su trabajo después de que no le permitieran faltar a su puesto a pesar de que su perrita acababa de morir. Por eso, ha iniciado una campaña en Change.org para conseguir que los trabajadores tengan derecho al permiso por duelo si fallecen sus mascotas.

Según informa la 'BBC', Emma McNulty, de 18 años, estaba devastada tras la muerte de su terrier Millie, a la que tenía desde los cuatro años. Sin embargo, la tienda de sándwiches en la que trabajaba a tiempo parcial no le permitió tomarse el día libre. Por el contrario, le dijeron que tenía que encontrar a alguien que cubriese su turno o se arriesgaba a ser despedida.

"Me despidieron el mismo día que perdí a mi mejor amiga", explica Emma, que describe a Millie como "un miembro de la familia".

"Le dije a mi jefe que no podía ir a trabajar porque estaba demasiado devastada y físicamente enferma para hacerlo", relata en su petición de Change.org, que ya acumula más de 2.000 apoyos.

"En vez de mostrar compasión y empatía, me mandó una serie de mensajes desagradables y me dijo que tenía que cubrir mi turno, puesto que no se permitía tiempo de duelo para mascotas", explica. "No fui a trabajar ese día y recientemente fui despedida el mismo día en que perdí a mi mejor amiga", lamenta Emma.

"Me parece repugnante que algunas compañías crean que es aceptable tratar a alguien así sin remordimientos", reprocha la joven, "una mascota familiar (en este caso mi perra) tiene tanta importancia como un miembro humano de la familia".

"Es hora de que las compañías reconozcan esto y den a la gente el tiempo que necesiten para llorar sin tener que preocuparse de perder su trabajo", concluye.