Se desnudan para recuperar el autobús escolar de sus hijos

Son madres de ochenta niños de un colegio de Monserrat, en Valencia. Se han quedado este curso sin beca para la ruta escolar y quieren sacar dinero para el transporte, asi que han decidido vender este calendario.

Todo ha sido causa de la suspensión por parte de la Consejeria de Educación del transporte escolar gratuito que transportaba a 80 alumnos desde su casa hasta el colegio.

Estas madres no cobrarán un precio muy elevado por los calendarios, sino lo justo para recaudar el coste del autobús, ya que, de no ser así, sus hijos no podrían seguir llendo a clase cada día. La decisión de posar para el calendario se tomó durante la reunión que mantuvieron las madres afectadas para concretar medidas de protesta y solucionar el problema.

Según el presupuesto que barajan las madres, pagar el autobús podría costar 7.200 euros al mes, es decir 90 euros mensuales por niño. Un elevado presupuesto que no todas las familias pueden afrontar.