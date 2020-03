Imponerse para que los demás te vean y te oigan, para que nadie te marque el camino por defecto, para que tus requisitos también se tengan en cuenta. A veces no queda otra que aprender a ser visible entre las invisibles para que te presten atención.

'Creo que cada una tenemos una voz propia que debe oírse. Soy más de presentar y luego pasar el micrófono'

Desirée Bela-Lobedde es de las peleonas, de las que marcan sus condiciones de antemano, pero luego se suma con entrega. Nacida en España, descendiente de guineoecuatorianos y madre de dos hijas, siente que en esta lucha su batalla es doble por ser mujer y por ser negra: "Es un reto. Yo siempre soy la de fuera, aunque haya nacido aquí. Y la paradoja es que, frente a otras mujeres negras, he llegado a sentirme privilegiada por tener DNI".

Funcionaria en el ámbito municipal, Desirée asesora cada día a mujeres que necesitan ayuda a nivel jurídico y psicológico; pero además, como comunicadora y escritora, refleja sus vivencias sin querer sentirse portavoz del resto. Prefiere el papel de prescriptora: "Creo que cada una tenemos una voz propia que debe oírse. Soy más de presentar y luego pasar el micrófono".

¿Qué es ser feminista?

Ay, la eterna pregunta… Yo no concibo ser sin ser feminista. No es sólo que el objetivo sea conseguir la igualdad de la mujer, sino para todas las personas. Es de justicia.

¿Eres de llevar siempre puestas las gafas moradas?

En realidad, a mí no me basta sólo con el filtro morado. Entiendo que hay más opresiones que también pueden ir unidas al hecho de ser mujer. Por eso, no hablo de feminismo, en singular, sino de feminismos. Igual que, más allá de ser feminista, soy afrofeminista.

¿Y qué te provoca cuando escuchas a alguien decir que no es machista ni feminista?

Pues me río. Creo que lo dicen porque no saben lo que es el feminismo ni cómo opera el machismo.

¿Y cómo opera?

Produciendo un sistema de desigualdades que afectan de lleno a las mujeres y abarca desde la brecha salarial, a la sobrecarga de cuidados, a la existencia de pocos referentes femeninos… Así es como funciona el machismo: invisibilizándonos.

¿Y si tuvieras que dar luz a tres mujeres, quiénes elegirías?

A ‘The Sey Sisters’, tres hermanas cantantes que transmiten positividad, libertad y solidaridad, y que han revolucionado a la comunidad afrodescendiente; Safia El Addaam, conocida en redes sociales como “Hija de inmigrantes”, que ha puesto en marcha los proyectos #TeCedoUnaCita y #VotarEsUnDerecho, una campaña que permitió la cesión de votos a inmigrantes por parte de españoles que habían decidido no votar en las elecciones de 2019; y Silvia Albert, actriz que gracias a obras como ‘No es para negras’ está removiendo conciencias desde el escenario. Porque la lucha es una, pero muy plural, y está llena de necesidades distintas entre sí, aunque vayamos juntas.