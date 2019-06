La desgarradora carta de la madre del niño que se suicidó en Getxo: "Siete años viendo como pegan a mi hijo"

El pasado 19 de mayo un niño de 13 años se suicidó tirándose por un acantilado de La Galea, Bizkaia. Según aseguró la Ertzaintza a laSexta, estaban investigando si se debía a un posible caso de acosos escolar, no obstante, la madre del pequeño tiene clara la razón.

Según explica, su hijo vivía en la escuela "un infierno" y ya había manifestado con anterioridad el bullying que sufría el menor.

Aunque el centro ha manifestado ponerse a disposición de la familia, la respuesta no ha agradado nada a su progenitora, que ha respondido con un desgarrador mensaje.

En su cuenta de Facebook ha vuelto a publicar una carta, que ya hizo pública en 2017, donde narra todo lo que su hijo tuvo que soportar, la impotencia de no poder hacer nada y la inacción del colegio y de educación al respecto. "Yo lo avisaba, ellos miraron para otro lado, ahora que no me vengan con chorradas", escribe la madre.

ESTE ES EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA:

"Como expresar cómo me siento. Tras siete años viendo como pegan, insultan y humillan a tu hijo en el colegio sólo escuchan mis oídos, es cosa de niños!!! Total? Y que quieres que haga? No te gusta? Ya sabes,..... y un sinfín más de excusas para llegar de nuevo al mismo punto de partida año tras año.

En junio la vida termina y en septiembre hay que partir de cero. Cómo pueden pretender que unos padres olviden lo que sufre su hijo y que el niño vaya feliz al colegio? Son paradojas de la vida que mi cabeza no llega a comprender.

A tu hijo le rompen un diente y te dicen que se ha caído! A tu hijo le pegan en clase y eso es imposible, hasta que tiene testigos! Consecuencia!!!! Falta para tu hijo por estar en una pelea.

Tu hijo sale con el cuello con sangre de las collejas que le han dado en un cambio de clase y es que el otro niño está pasando por una mala temporada. Hasta cuándo???

La inspectora de educación te dice que el problema es que tu hijo va con su hermana a clase!! Perdona??? De quién quieren reírse?? Esto en un colegio Marista! Pues imaginar qué tipo de alumnado hay que en menos de una semana la medida que han puesto algunos profesores es castigar a toda la clase fuera del horario lectivo, eso es legal?

La solución es huir del problema? Qué aprende mi hijo si le enseño que en lugar de intentar arreglar un problema hay que huir de él???

He de terminar diciendo que gracias a Dios hay algún profesor en ese colegio que se preocupa por los alumnos, osea existen profesores con vocación".