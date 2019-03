Desaparecida una mujer de 28 años en la localidad sevillana de Marchena

Ana Isabel Maqueda Arispón, una joven de 28 años, permanece en paradero desconocido desde el pasado viernes por la mañana cuando fue vista por última vez en la casa en la que residía con su abuela en la localidad sevillana de Marchena.

La Guardia Civil investiga el caso y la busca por los alrededores de Marchena, está peinando toda la comarca. Rastrea caminos y pantanos como este en busca de pistas. Los agentes han comenzado a interrogar a personas de su entorno, también a su exnovio.

Fuentes de la familia han informado que la joven se encontraba enferma el día de su desaparición, por lo que su abuela, antes de salir de camino al médico, le dejó un vaso de leche en la habitación. Cuando la mujer volvió a casa tres horas después, Ana Isabel ya no estaba.

Sin embargo, no la extrañaron hasta por la tarde, cuando su hermana, también compañera de trabajo, avisó de que no había ido a trabajar. Ahí, saltaron las alarmas, pues, según la tía de la joven, únicamente se ha llevado su bolso "como si hubiese salido a tomar café", pero no faltan en casa otros objetos personales como ropa o el cargador del móvil.

Además, Ana Isabel "es una chica responsable", por lo que "es muy raro que no fuera a trabajar y que se fuera sin decir nada". Por su parte, la Guardia Civil de Sevilla, que se encarga de la desaparición desde el mismo viernes, ha informado de que ha activado el protocolo a nivel nacional y ha clasificado el caso como 'riesgo alto'.