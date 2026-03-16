Desaparece un niño de dos años tras naufragar un barco de migrantes frente a Italia

Los detalles La madre, una sierraleonesa de 22 años, ha explicado a la Guardia Costera italiana que les rescató que, al caer al agua, el niño se les resbaló y desapareció entre las olas. Investigan si hay más desaparecidos.

Un niño de dos años de Sierra Leona está desaparecido tras el naufragio de una barcaza con 64 personas cerca de Lampedusa. La madre, una sierraleonesa de 22 años, explicó que el niño se resbaló al caer al agua. Los supervivientes, todos africanos subsaharianos, relataron que el barco volcó al desplazarse hacia un lado al ver a los rescatadores. La búsqueda del niño continúa y se investiga si hay más desaparecidos. Save the Children criticó las políticas que priorizan fronteras sobre vidas humanas. En Lampedusa han desembarcado 292 migrantes, y se han rescatado siete embarcaciones en total.

Un niño de dos años procedente de Sierra Leona está desaparecido tras el último naufragio de este domingo de una barcaza con 64 personas frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

La madre, una sierraleonesa de 22 años, que se encuentra entre los 64 supervivientes, todos ellos africanos subsaharianos, que partieron de Sfax, en Túnez, hace dos días, ha explicado a la Guardia Costera italiana que les rescató que al caer al agua, el niño se les resbaló y desapareció entre las olas.

Tras desembarcar en la isla, los supervivientes relataron que, al ver a los rescatadores, algunas personas a bordo se desplazaron hacia un lado, provocando que la embarcación volcara. Entre los migrantes rescatados hay personas de Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea y Sierra Leona.

Actualmente, se están realizando entrevistas con los supervivientes en el centro de acogida de Lampedusa y afirman haber pagado 300 euros por la travesía y que desean permanecer en Italia.

Por el momento, la búsqueda del niño continúa, y también se está investigando si hay otras personas desaparecidas, según han informado los medios italianos. Save the Children ha denunciado que "una vez más, un niño de dos años está pagando el precio de políticas que priorizan la protección de fronteras sobre la salvación de vidas humanas".

Mientras tanto, en las últimas horas, la ONG alemana Sea-Watch 5 ha rescatado una lancha neumática con 54 personas, entre ellas dos niños y dos mujeres embarazadas y ha denunciado que las autoridades italianas han designado para atracar el puerto de Marina di Carrara que "está demasiado lejos para estas personas exhaustas que necesitan desembarcar lo antes posible".

Son 292 los migrantes, incluidos los 64 supervivientes del naufragio, que han desembarcado en las últimas horas en Lampedusa. En total, las patrullas de la Guardia de Finanzas y la Guardia Costera han rescatado a siete embarcaciones, y la Guardia Costera también ha prestado ayuda a la ONG Safira 2, que ha salvado a 40 personas, entre ellas cuatro mujeres y un menor, originarios de Eritrea, Etiopía, Guinea, Somalia y Sudán, que se encontraban en una lancha neumática a la deriva.

Todas las embarcaciones rescatadas, excepto la naufragada que zarpó de Sfax, en Túnez, partieron de Zuara, Sabratha, Sorman, Tajoura y Zawiya, en Libia. Tras los desembarcos, tres hombres y una mujer fueron trasladados al centro de salud por hipotermia y uno por taquicardia. En el centro de acogida de la pequeña isla italiana hay en estos momentos, 394 personas.

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