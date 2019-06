Bomberos y efectivos de emergencias trabajan para extinguir un incendio declarado en las instalaciones de Indorama, que trabaja en la producción de ácido tereftálico purificado (PTA) para su uso en la producción de poliésteres en el polígono industrial de Guadarraque, en el término municipal de San Roque, Cádiz.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno informan de que no hay heridos ni víctimas, solo daños materiales. La nube de humo no es tóxica, pero por su densidad se aconseja a los vecinos de la localidad cerrar las ventanas, ya que por el momento no serán desalojados.

Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que en principio el incendio afecta a un cuarto de la planta Indorama y que el polígono sí está desalojado a excepción del personal de emergencias.

Imagen del incendio declarado en la empresa Indorama | laSexta.com

Por su parte, el Centro de Emergencia de la fábrica ha solicitado que se autorice la actuación de bomberos de Refinería de San Roque como apoyo al Consorcio de Bomberos, tratándose de un incendio de nivel 2.

Por el momento, seis dotaciones de bomberos trabajan en la zona, donde el incendio está contenido y no será necesario activar el siguiente nivel, a pesar de que el alto poder calorífico del material que esta ardiendo prolongará las labores de extinción, según ha afirmado la subdelegación del Gobierno.

'Verdemar-Ecologistas en Acción' ha señalado que el incendio se ha producido sobre las 15,00 horas y "después de una hora están intentando evacuar a la población de Guadarranque cuando la columna de humo está encima y se trata de una planta de ácido tereftálico, que son ácidos contaminantes".