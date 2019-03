Desalojadas 50 familias en Ondarroa por un corrimiento de tierras a causa de las lluvias

EL AYUNTAMIENTO ESTÁ REALIZANDO UN ESTUDIO GEOLÓGICO

Unas 50 familias no pierden de vista la ladera que tienen encima de sus casas en Ondarroa ya que han tenido que ser desalojados ante el temor de un corrimiento de tierras. Desde hace casi una semana han visto cómo se ha ido agrietando la pared y las lluvias de los últimos días no han ayudado. Los técnicos calculan que hasta dentro de 15 días, como mínimo, no podrán volver a sus casas.