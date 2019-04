El denunciante de las agresiones a las ancianas responde a la residencia Los Nogales: "Tengo las pruebas de que no miento en nada"

El denunciante de los casos de maltrato en la residencia de Los Nogales, Francisco Palomino, ha asegurado este martes que dispone de todas las "pruebas" que demuestran que no miente "en nada", como le acusaba el presidente del Grupo Los Nogales, Pascual Berlanga, que está estudiando querellarse contra él.

Francisco denunció el caso de su madre de 83 años, enferma de alzheimer que ingresó en el año 2015 en la residencia y murió dos meses antes de que su hijo denunciara el caso. Asegura que fue "poco a poco" presentando hematomas, torceduras de tobillo, inflamaciones de rodilla, incluida la rotura de las gafas", algo que pudo constatar después con grabaciones en la habitación de la madre.

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía de Madrid presentó la semana pasada ante el juez una denuncia contra tres empleados de la residencia Los Nogales de Madrid por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo.

El presidente de la residencia sostuvo que muchas de las cuestiones que está denunciando Palomino son "rotundamente falsas". "Si yo tuviera en un centro de día a mi madre maltratada continuamente, como dice él, no esperaría ni un día para sacarla del centro y no esperar meses", lanzó.

Por su parte, Francisco Palomino ha defendido que no ha dicho "ninguna injuria" y si el presidente de la residencia tiene "alguna duda", le ha instado a ponerse en contacto directamente con él. "Las pruebas las tengo, si él cree que hay alguna mentira tenemos que hablar en qué cree que he mentido. Pero yo no he mentido en nada y se puede contrastar con las pruebas", ha aseverado.