Denuncian a un vigilante del Metro de Madrid por agredir a un joven homosexual

Un chico homosexual de 27 años ha denunciado la agresión de un vigilante del Metro de Madrid, que según su versión, se produjo cuando el vigilante le pidió que se marchara de las instalaciones.

El agredido explica que el vigilante le faltó gravemente al respeto, diciéndole "llevas las uñas y los ojos pintados, eres un maricón, por qué no me chupas la polla", antes de pedirle que abandonara las instalaciones, algo que el joven no cumplió.

En ese momento, el vigilante habría llamado a un compañero para reducir al agredido, tirándole al suelo, donde le golpearon en repetidas ocasiones mientras le insultaban por su sexualidad, según denuncia.

El joven llamó a la Policía Nacional, que acudió al lugar de los hechos. El agredido presenta un parte de lesiones con hematomas en las manos y el tórax.