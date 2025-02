La defensa de Juana Rivas asegura que su hijo menor no volverá con su padre hasta que se revoque la cautelar

Daniel Arcuri no irá con su padre por el momento. Este martes hemos conocido el auto de la Corte de Apelación de Cagliari en el que considera a Francesco Arcuri como el "único progenitor con capacidad para cuidar" del menor de 11 años, obligando a Juana Rivas a devolver a su hijo a Cerdeña (Italia) con su progenitor.

No obstante, la defensa de Juana Rivas ha aclarado a laSexta que esta decisión "no afecta a la medida cautelar de protección que, en el ámbito penal, se adoptó en la jurisdicción española, por la que se acuerda que el menor no regrese con su padre".

Esto se refiere a la medida cautelar que logró evitar provisionalmente la entrega de su hijo menor a su expareja en Italia, una protección con carácter de urgencia del menor y de forma temporal mientras se trasladaba la cuestión al Juzgado competente "a fin de determinar si realmente existe una situación de riesgo del menor en caso de retornar con su padre, en cuyo caso se interesa la suspensión de la guarda y custodia del padre del menor y la atribución provisional de su guarda y custodia a la madre, sin perjuicio de lo que resuelvan definitivamente las autoridades italianas".

Los abogados de Juana Rivas ven "inexplicable" la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari de conceder la custodia al padre del menor, recordando que no es una decisión firme y que ejercerán los correspondientes recursos. "Francesco Arcuri está procesado en Italia por maltratar a su hijo Daniel. Es inaudito, máxime siendo un menor, que una víctima deba convivir con su presunto agresor", afirma su defensa.

La Corte de Apelación de Cagliari cree que Rivas ha sido "completamente obstruccionista" en el proceso, considerando que ha "perseverado activamente en la instrumentalización de su hijo dentro de su conflicto con Arcuri", pudiendo visitar a Daniel únicamente viajando a Cerdeña, con el objetivo de no repetir una "retención ilegal" como la que consideran que mantiene a su hijo.

"Juana Rivas se ha mostrado completamente inadecuada para cuidar al pequeño Daniel. Los hechos ocurridos, de hecho, muestran claramente que Rivas efectivamente persevera en la explotación de sus hijos dentro del conflicto con Arcuri", recoge el escrito.