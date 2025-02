Decenas de inquilinos salen a las calles de Barcelona para "evitar más Casas Orsola"

"Evitar más Casas Orsola". Bajo ese lema han salido a las calles de Barcelona este lunes decenas de inquilinos con el fin de evitar una de las principales soluciones que se están utilizando para poner fin a la crisis de la vivienda: la compra de bloques a los fondos de inversión.

Tal y como ha recogido EFE, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, Carme Arcarazo, ha declarado que hay que tratar de erradicar los casos similares al de la Casa Orsola en la ciudad condal, que el pasado viernes 7 de febrero fue comprada por el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad social Hábitat3 por 9,2 millones de euros.

"Dijimos que Casa Orsola era indesahuciable, y así ha sido: no han podido echar a ningún vecino. Sin embargo, no es el único caso de la ciudad que vive este tipo de amenazas y expulsiones", ha afirmado Arcarazo ante los medios. Y no solo eso, sino que ha dejado claro que el Gobierno de Collboni compró el edificio para "pacificar lo que podría haber sido una oleada inquilina".

Eso sí, la propia portavoz ha dejado claro que este medida inédita va a provocar "centenares de bloques en pie de guerra": "Esto no va de comprar casas y pacificar conflictos, sino de que los inquilinos tengamos claro que cuando nos quieran echar nos tenemos que quedar y que cambiemos las reglas del juego para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir".

Para terminar, Arcarazo ha instado tanto a la ciudadanía catalana como a la del resto de España que se luche a favor de una normativa para regular los alquiler de temporadas, el refuerzo de la normativa de obligar a las promotoras a destinar el 30 % de nuevos pisos a vivienda protegida y para que los inquilinos puedan optar a alquileres indefinidos.