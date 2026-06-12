Debate en Gijón tras la detención de un hombre por matar a una gaviota que quiso robarle el pincho

El hombre pasó cuatro horas encerrado en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional. En MVT escuchamos la opinión de los gijoneses y hay debate entre los que creen que es "una salvajada" matar así al animal y los que opinan que es excesivo enfrentarse a un expediente sancionador de hasta 3.000 euros.

En Gijón, la muerte de una gaviota ha generado un debate tras la detención de un hombre por matarla al intentar robarle un pincho en una terraza. El incidente ocurrió mientras el hombre y su pareja desayunaban, cuando el ave se lanzó por la comida. Testigos afirman que el detenido agarró y golpeó a la gaviota, dejándola moribunda. Fue arrestado bajo la Ley de Bienestar Animal y podría enfrentar una multa de hasta 3.000 euros. Mientras los hosteleros describen a las gaviotas como "clanes", los clientes consideran que, aunque son molestas, es posible convivir con ellas. El debate se centra en la necesidad de mayor control sin llegar a la violencia.

En Gijón, la muerte de una gaviota ha abierto un debate entre los habitantes de las zonas cercanas al mar. Todo después de que un hombre fuera detenido por la Policía tras haber matado a una gaviota. El animal trató de robarle el pincho que se estaba comiendo en una terraza. El hombre pasó cuatro horas encerrado en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional.

El suceso se produjo mientras que el hombre estaba tranquilamente tomándose algo en una terraza de Gijón junto a su pareja, sobre las 11:00 horas de la mañana. Le pusieron un pincho para acompañar la bebida y este alimento ha sido la clave de la disputa entre persona y animal.

Porque la gaviota fue directa a por la comida y el señor hizo lo mismo, pero con el ave. Según han explicado los testigos, el detenido cogió a la gaviota por el cuello, se lo retorció y después la golpeó con violencia. El animal se quedó tirado en el suelo, moribundo, durante varios minutos.

Yodo ante la mirada y el asombro de camareros, clientes y viandantes. De hecho, una mujer que lo vio todo decidió llamar a la Policía Local de Gijón. Hasta algunos intentaron socorrer a la gaviota.

Le han detenido en aplicación de la Ley de Bienestar Animal y del Código Penal. Ahora se enfrenta a un delito de maltrato animal con resultado de muerte. Podría sufrir un expediente sancionador de hasta 3.000 euros, pues es un ser vertebrado silvestre al que no se puede matar, salvo ante un posible ataque.

Pese a ello, "nunca se permitiría una muerte tan agónica", ha explicado la abogada Bea de Vicente en el plató de Más vale Tarde. Y es que, los allí presentes hablan de que el detenido fue "esencialmente sádico a la hora de acabar con la gaviota".

Para los hosteleros son "clanes", para los clientes, "soportable"

Los hosteleros de esta zona han contado a laSexta que las gaviotas "se reparten por clanes", porque incluso hay zonas en las que hay demasiadas.

Sin embargo, los clientes cuentan que las aves sí que "son un poco molestas", pero que se puede convivir con ellas perfectamente. Se mezclan las opiniones con declaraciones como: "¿Te está molestando? Matarla no, pero echarla sí" con "ten cuidado que vienen a por ello". "¿Y si te dan un picotazo, qué?".

Por eso, el debate está servido. "Creo que no hace falta llegar a ese extremo" es una de las posiciones vecinales, que se enfrenta a los que piensan que las gaviotas te "quitan la comida de la mano" y que "tiene que haber un poco más de control".

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