David lleva siete años viviendo en la casa donde se han encontrado el cadáver emparedado de Sibora Gagani. Una vivienda donde la joven, de origen albanés y nacionalidad italiana, compartió en Torremolinos (Málaga) con Marco R., el presunto asesino detenido en mayo por matar a otra pareja. El actual inquilino de este dúplex ha señalado a los medios que esto es "algo que nunca" se hubieran "imaginado".

"Es muy impactante, nos quedamos un poco en 'schok'", ha asegurado, apuntando que el hallazgo se produjo en la parte del dormitorio y no vieron ninguna marca:"Lo tenía muy bien hecho, todo muy bien disimulado". "No podemos dar detalle, no podemos decir nada, en todo momento lo hemos vivido en primera persona, hemos estado ayudando en todo lo que hacía falta. Todo se ha cotejado con los planos de la vivienda y más o menos se tenía certeza de dónde iba a estar", ha explicado David.

Además, ha señalado que "los agentes venían con los aparatos". "Uno de ellos se dio cuenta de que el piso gemelo de mi vecina no era igual, no había un tabique". Un hallazgo que ha tildado de "muy emocionante porque estos señores llevan nueve años trabajando como si buscasen a un familiar suyo". "Viviéndolo con mucha emoción, fue algo espectacular", ha contado.

El inquilino ha confirmado que él y su pareja han "estado intentando hacer alguna averiguación" y han colaborado con la Policía: "Llevamos siete años en este piso, pero jamás nos hubiésemos imaginado algo así. Somos trabajadores normales, así que no ha sido fácil", ha sostenido David.

Sin embargo, a David no le preocupa seguir viviendo en el piso. "Para nosotros no es tan significativo que haya pasado esto. Es importante que la familia pueda descansar y sepa la verdad de lo que ha pasado con su hija después de llevar nueve años, ha tenido que ser un horror, con esta incertidumbre", ha expresado. Él ha asegurado sentirse "tenso, cansado y con ganas de que terminara todo esto", pero "contento" de que se haya resuelto el caso.