Jornada maratoniana de testificaciones para Daniel Sancho este jueves en el tribunal de Koh Samui en la que ha declarado por segundo y último día tanto en inglés como en castellano. Las acusaciones y la Fiscalía, particularmente incisiva, se han centrado en demostrar que había premeditación en el asesinato de Edwin Arrieta.

Durante esta jornada Sancho ha continuado en su línea, aunque es cierto que ha reconocido más datos sobre el único delito que por ahora asume: el desmembramiento y la ocultación del cuerpo. A preguntas del Ministerio Público tailandés, Sancho cuenta que el cirujano colombiano perdió la vida en el baño donde comenzó a convulsionar.

Sancho ha completado esta parte de su declaración relatando que una vez comprobó que había muerto intentó desmembrarlo con varios cuchillos. De hecho, asume que es con la sierra con la que trató de cortar los huesos del fallecido porque no lo logró con el resto de cuchillos que había en el bungalow en el que se encontraban.

No obstante, y a pesar de ser ya la penúltima jornada de este proceso a espera de que el juez dicte sentencia, ha sido un mal día para la defensa del hijo del actor español ya que el juez ha vuelto a rechazar la declaración de los testigos propuestos por ellos. De hecho, se ha recordado que de las 27 testificales presentadas, tan solo se han admitido siete. Y es que el juez asume que las personas que no están ahora mismo en este procedimiento no tienen nada que aportar.

Ante las puertas de la sede judicial de Koh Samui y preguntada por los periodistas allí presentes, la abogada española de Sancho, Carmen Balfagón, ha lamentado la negativa del juez puesto que "eran muy importantes". No obstante, ha matizado que es necesario "respetar el sistema tailandés".

Al parecer el juez quiere cerrar con rapidez el caso después de la declaración de siete horas que ha dado Sancho durante la jornada de este miércoles. De esta manera, el juicio quedará visto para sentencia un día antes de lo previsto y después de que declare el testigo más solicitado por el hijo del actor.

Se trata de un chef tailandés que tendrá que explicar que la cocina del país asiático es distinta a la española. Mediante este relato, Sancho podría justificar el haber tenido que comprar una sierra para llegar a elaborar platos propios del país. Una vez finalice esta declaración, Daniel Sancho tomará la palabra por última vez como alegato final.

Unos padres "cansados" y "devastados"

Después de una jornada en la que las preguntas de la acusación y la Fiscalía se han centrado en preguntar sobre si había habido algún tipo de preparativo para el viaje o desde cuándo Daniel Sancho mantenía una relación con Edwin Arrieta, Balfagón ha asegurado que el hijo del actor "está muy bien", sin olvidar incidir en que "Daniel ha dicho que lo sentía mucho".

No obstante, los padres del joven han dejado ver a su salida del tribunal cierta desesperanza. De hecho, Balfagón ha asegurado que "Rodolfo está devastado, está muy cansado". Aunque, eso sí, con fuerzas para contestar a algunos de los rumores que señalaban que su hijo había llorado en la sesión de este miércoles en la sala tailandesa. En cambio, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, se ha limitado a confirmar que espera que el juicio acabe pronto