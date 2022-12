A escasas horas de que los niños reciban sus regalos de Navidad, los expertos han querido hacer una carta con cuatro recomendaciones a Papá Noel y los Reyes Magos para que regalen con cabeza. El primer consejo que dan es que siempre elijan los más peques lo que quieren, sin que nadie les guíe, ya que como bien indica la terapeuta Ana Sánchez, "hacer la carta de los Reyes Magos es un momento muy bonito para que ellos aprendan y tengan la capacidad de decidir qué juguetes quieren".

Además, también considera importante tener en cuenta que "todos los juguetes son para todos" y que no todos los regalos tienen que estar la mañana de Navidad: "No hay que sepultar al niño en regalos", recuerda. Por último, el cuarto consejo que da es evitar decir la frase: "Si te portas mal, te quedarás sin regalos" porque amenazar al niño con no tener regalos es cruel. Por no hablar de que concretar que es ser bueno y qué es ser malo nos llevaría un rato.