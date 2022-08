La acalorada discusión sobre las corbatas, el protocolo y el calor ha vuelto este verano, como casi todos los estíos, al Congreso de los Diputados. Esta vez con un artista invitado: el ahorro energético. Este tema ha enfrentado a los defensores de los códigos de vestimenta más estrictos con los que creen que el vestuario debe adaptarse a los tiempos y en este caso, también, a las temperaturas.

Los últimos en chocar sobre este asunto han sido el cantante Juan Manuel Soto y el político Joan Baldoví. El artista ha reaccionado ante el reciente comentario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no llevaba corbata e invitaba a los ministros y ministras, representantes públicos y al sector privado a que "cuando no sea necesario que no utilicen la corbata" para hacer frente al ahorro energético.

"No he usado corbata jamás en verano y tampoco mucho en invierno, pero a partir de ahora la voy a llevar hasta en el gimnasio…", expresaba él su cuenta de Juan Manuel Soto. Ante esta decisión que solo le afectará a él y de la que poco se puede decir, Joan Baldoví zanjaba el tema de la siguiente manera: "José Manuel, definitivamente, lo tuyo no tiene arreglo".