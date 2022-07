El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido sin corbata durante la presentación en el Palacio de La Moncloa del tradicional balance del curso político antes del parón de las vacaciones. El motivo: para "ahorrar energía".

Así lo ha expuesto el propio Sánchez, que ha animado además a todos los trabajadores tanto del sector público como privado que prescindan, cuando puedan hacerlo, del uso de este complemento. Asegura además que ya se lo ha pedido a todos sus ministros.

"No llevo corbata, eso significa que podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos que cuando no sea necesario, no utilicen la corbata", ha indicado el jefe del Ejecutivo. Una recomendación que también hace extensiva al sector privado, "si aún no lo han hecho".

Asegura que con este simple gesto "también estaremos haciendo frente al ahorro energético que es tan necesario en nuestro país", y se entiende que con ello se refiere Sánchez al calor que por lo general da llevar la camisa abotonada hasta el cuello con una corbata apretada.

Se trata de una medida similar a la que ya defendió en julio de 2011 el exministro de Industria Miguel Sebastián, cuando subió a la tribuna del Congreso de los Diputados sin corbata y entonces mantuvo un enfrentamiento por el uso de esta prenda en sede parlamentaria con el entonces presidente de la Cámara Baja José Bono.

Sebastián explicó que este gesto tenía que ver con la necesidad de hacer un esfuerzo con la temperatura de los edificios para "no despilfarrar" energía.

Esta recomendación coincide además con la que lanza Bruselas de limitar la temperatura de nuestras calefacciones y aires acondicionados. Se pide así que el termostato en invierno esté a más de 19ºC y que el aire acondicionado en verano nos baje de los 25ºC.

Medidas urgentes para el ahorro energético

Pedro Sánchez ha anunciado también que el Gobierno aprobará este lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. "Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario", dijo el presidente del Gobierno, destacando que reducir la factura energética contribuye "a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación".

También ha avanzado que llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre las propuestas para reformar el mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2.