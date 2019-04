Controlado el incendio de Gran Canaria, que ha quemado alrededor de 2.800 hectáreas

El Ejecutivo regional ha rebajado además la emergencia a nivel 1, por lo que las labores de extinción pasan ahora al Cabildo de Gran Canaria. La consejera de Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha informado de que los seis puntos activos han sido controlados, por lo que la labor extraordinaria de control del fuego ha terminado y ahora quedan pendientes los trabajos de liquidación del fuego.

El incendio ha quemado entre 2.700 y 2.800 hectáreas de pino y monte bajo, 1.000 de ellas en las primeras cuatro horas, lo que demuestra la virulencia del fuego, razón por la que se pasó de nivel 1 a nivel 2 de emergencia al poco tiempo de iniciarse, ha indicado la consejera.

Durante los próximos días es probable que haya pequeños puntos activos, algo normal en todo proceso de extinción definitivo, sobre los que se actuará, ha dicho Barreto. Una vez que el incendio ha sido controlado y ha pasado a nivel 1, la Unidad Militar de Emergencias (UME) que colaboraba en las labores de extinción se retira y continúan los medios de lucha contra el fuego del Cabildo de Gran Canaria, mientras el resto de efectivos que han colaborado queda en situación de prealerta.

El fuego, con un perímetro de 27 kilómetros, ha provocado la muerte de una mujer, Carin Birgitta Ostman, de nacionalidad sueca y de unos 60 años, que no pudo huir de las llamas, cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer cerca de su vivienda, situada en Los Llanos de Ana López (San Mateo). La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha indicado que, a pesar de que su cuerpo apareció calcinado, hay muestras de ADN suficiente para cotejarlo con sus familiares y poder identificarla.

Asimismo, ha informado de que la Guardia Civil colabora con el Cabildo de Gran Canaria en la investigación para determinar las causas del siniestro. El Cabildo de Gran Canaria ha informado de que prosiguen los trabajos de extinción y las recomendaciones de no ir a la zona afectada para no entorpecer las labores de lucha contra el fuego y por el peligro ante la posible caída de piedras y troncos. Asimismo, pide a los ciudadanos que no pisen sobre la superficie quemada.