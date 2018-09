La conmovedora historia de superación de Carlos, un joven que no tenía dinero para imprimir su currículum y lo entregó manuscrito

Carlos Duarte, un joven argentino de 21 años ha conseguido algo que buscaba desesperadamente: un trabajo. Después de recorrer muchos locales de Córdoba, Argentina, preguntando si necesitaban a alguien que cubriera un puesto, llegó a la cafetería de Eugenia.

Duarte esperó a que Euge López, la regente del local, acabase de atender a la gente y preguntó educademente si necesitaba alguna ayuda. Aunque López respondió que no, le dijo al joven que dejase su CV por si le necesitaba en un futuro. Según recogen medios argentinos, Duarte le contestó que no podía entregárselo: "Lo que pasa es que no tengo dinero ni parar imprimir". Ante esa respuesta, Euge no dudó en dejarle una hoja para escribir su información laboral. El joven, además, le dejó una nota: "Muchas gracias por aceptarme el CV y disculpe por la impresentable hoja".

Ante la situación, López publicó en Facebook el "único" currículum que le dejó Duarte. El post de Euge López ha conseguido volverse viral, con decenas de miles de interacciones hasta que finalmente Duarte ha conseguido ser contratado en una fábrica de vidrios.

Euge López ha publicado otro post en la que sale en fotografías que se ha hecho con Carlos, quien le ha agradecido su inestimable ayuda: "Es una hermosa historia que para siempre quiero guardar en lo más profundo de mi corazón. Ojalá, ojalá todos puedan conocer a Carlos".