El Congreso se abre a una nueva rebaja de la tasa de alcohol para conductores

El Pleno del Congreso aprobó este martes con 177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones la toma en consideración de una proposición de ley que supone rebajar más de la mitad la actual tasa máxima genérica de alcohol al volante y prohibir los avisos entre conductores sobre controles de alcohol y drogas.

Con ello, la Cámara Baja inicia la tramitación de esa iniciativa, presentada por el PSOE, que anteriormente había tanteado el terreno sobre la bajada de la tasa de alcohol y logró el pasado octubre que salieran adelante una proposición no de ley registrada en el Congreso y una moción en el Senado, en ambos casos con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

La iniciativa inicia su recorrido parlamentario hasta su aprobación definitiva. El texto propone que la tasa máxima de alcohol permitida para todos los conductores de vehículos baje a 0,2 gramos por litro de sangre (frente a los actuales 0,5 gramos) o 0,1 miligramos por litro en aire espirado (ahora es de 0,25).

Ello supondría rebajarla en más de la mitad y se alinea con lo anunciado el pasado septiembre por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la sociedad española está "madura" para abordar este asunto.

Con ello, se unificarían las tasas para todos los conductores y se eliminan las actuales diferencias entre conductores noveles y profesionales (0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire), y el resto (0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire), y seguiría el mismo criterio de países punteros en seguridad vial como Noruega y Suecia.

Además, la proposición de ley pretende prohibir la difusión de información sobre controles policiales en redes sociales y aplicaciones de mensajería, al considerar esta práctica como una infracción muy grave que será responsabilidad de la persona física que difunda el contenido. Con ello, se pretende que grupos organizados utilicen las redes sociales para facilitar la evasión de controles de alcohol y drogas entre los conductores.

Tres niveles de infracciones

La propuesta establece tres niveles de infracciones: graves (entre 0,1 y 0,25 mg/l en aire), que conllevarán la pérdida de dos puntos del carné y 100 euros de multa; muy graves (superiores a 0,25 mg/l), con pérdida de cuatro puntos y 200 euros de multa; y muy graves agravadas (más de 0,5 mg/l), sancionadas con seis puntos y multa de 1.000 euros.

Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, un 33% de los conductores fallecidos en siniestros presentaban alcohol en sangre, al igual que un 29% de los peatones atropellados, mientras que en 2023 se registraron 50.071 condenas penales por conducir con altas tasas, según la Fiscalía General del Estado.

Manuel Arribas, portavoz del PSOE, defendió en la tribuna de oradores que "no se trata de beber poco, se trata de no beber nada al volante". "No hay excusas, no hay justificaciones para reducir la tasa de alcohol permitida y frenar la impunidad de quienes difunden los controles en las redes sociales. Debemos de afrontar este debate y dar un paso adelante. La seguridad vial no entiende de colores", añadió.

Bella Moreno, del PP, comentó que el cambio de la tasa de alcohol debe hacerse con un "análisis detallado" de su impacto según el peso, la edad y el sexo, y no mediante una "chapuza" con "mucho bombo y platillo, pero sin ningún informe sobre su viabilidad".