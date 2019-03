La pirotecnia de Tui debía haber cesado su actividad hace tres años según dos sentencias judiciales

Una sentencia de 2014 emitida desde un juzgado de Pontevedra obligaba a la empresa pirotécnica 'La Gallega' a cesar su actividad y a derrumbar el edificio. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia había ratificado la decisión del juzgado gallego.

Además, el Ayuntamiento de Tui asegura que en 2017 dio orden para que la sentencia se ejecutase. Mientras los trabajos de recuperación continúan por las casas de todos los vecinos. La explosión ha dejado un balance de una treintena de heridos y dos fallecidos.

"Pedimos que agilicen una oficina para atender a los ciudadanos que están sin casa", exige una de las vecinas de Tui indignadas por cómo se está afrontando la situación en el pueblo tras la explosión. No es la únIca. "Mucho papeleo y pocas explicaciones. No nos han dado ninguna. Yo por lo menos no he entendido nada", resalta otro vecino.