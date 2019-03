Condenan a prisión a un lotero por intentar quedarse un décimo premiado

El Tribunal Supremo ha elevado de once meses a dos años de cárcel la condena impuesta a un trabajador de una Administración de lotería que cambió al representante de una peña un resguardo del Euromillón agraciado con 480.0620 euros por otro premiado con 27,71 euros.



En una entrevista para laSexta Noticias, la víctima, Luis Javier Rivera, ha detallado como se produjeron los hechos. Cuando reclamó su premio, el lotero intentó quitarle el boleto y no se lo devolvió incluso en presencia de la policía. Rivera asegura que en la sede comprobaron que su boleto había sido consultado tres veces en la misma administración.



Lo ocurrido se remonta a la tarde del 14 de septiembre de 2010 cuando la víctima acudió a una Administración de lotería ubicada en el número 49 de la madrileña calle de Raimundo Fernández Villaverde para comprobar si la combinación a la que siempre jugaba su peña había resultado ganadora en el sorteo del Euromillón.



Le atendió el hijo de la titular, que comprobó que el resguardo del número jugado había sido premiado con casi medio millón de euros. Tras ello, cambió este resguardo por otro que había sido cobrado momentos antes y al que había correspondido un beneficio de 27 euros.



El perjudicado comprobó en otra administración de lotería la realidad del premio y volvió al local para reclamarlo. Después de que el acusado no le diera la razón y se desatara una discusión entre ambos, el peñista llamó a la Policía y, en presencia de los agentes, el lotero intentó arrebatarle el regustardo que le había entregado en sustitución al suyo.