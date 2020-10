Adoración y su familia vuelven a estar en casa. Tras 48 horas de su desahucio, el Gobierno ha intervenido para que la Sareb conceda un alquiler social a la familia de Adoración, incluidos su hijo, su nuera y sus cuatro nietos menores de cinco años.

El ministro de Movilidad y Transportes, José Luis Ábalos, fue quien intermedió para que la familia volviera a recuperar su casa. Ábalos se mostró sorprendido de que la familia fuera desahuciada en plena pandemia y con cuatro menores a cargo, e incluso comentó el caso de Adoración en el Congreso.

En este marco, dio orden urgente de que se resolviera cuanto antes. El secretario general de la vivienda contactó entonces con el presidente de la Sareb para resolver el asunto de la familia. Así, el próximo martes las partes firmarán un contrato de alquiler social en la misma vivienda de la que fue desahuciada por una mensualidad de 75 euros al mes.

Pidió ayuda a los políticos

"Yo no puedo estar en la calle con mis cuatro nietos, en invierno y con una pandemia": así exigía Adoración sentido común para proteger a su hijo, su nuera y sus cuatro nietos del desalojo que les dejó en la calle el pasado miércoles.

La imagen de su desahucio llegó a sonrojar a algunos políticos. De hecho, ya por entonces el ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, afirmó que "no era la imagen que este país merece" y aseguró sentirse sorprendido por el caso, ya que la ley actual no lo permite.

Adoración afirmó ante las cámaras de laSexta que por el momento se alojarían en la casa de su otra hija, que también reside con su familia. En total, 11 personas que tuvieron que compartir piso en plena pandemia.

"Hemos llegado a este punto porque la Sareb me estaba diciendo en todo momento que me iba a hacer un alquiler social. Ahora me estaban diciendo que no, que hasta que no me den la vital no me hacen el alquiler social. Pero hoy estoy en la calle", explicaba.

Adoración ya valoraba positivamente entonces que en el Congreso se hablara de su familia, pero recordaba que con eso no es suficiente: "Que resuelvan el problema".