Las calles, comercios y vehículos estacionados en algunas ciudades españolas amanecieron este martes cubiertos de un polvo anaranjado. Ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntan cómo pueden retirar esta arena naranja de sus coches sin provocarles ningún daño.

Antes que nada, cabe señalar que, en el caso de querer lavar tu coche, debes saber que el episodio de calima durará hasta el jueves. Así lo aseguró este martes Isabel Zubiaurre, responsable de meteorología de laSexta. En palabras de la periodista, la arena anaranjada de los vehículos procede del polvo sahariano del oeste de África, donde se encuentra la borrasca Celia. La borrasca está actuando como un ventilador en una fábrica de polvo, ilustraba la experta. Así, este ventilador podría seguir trayendo el polvo en suspensión hasta el jueves.

Sin embargo, Zubiarre explicó que el episodio más fuerte se recogería este martes y que el miércoles comenzaría a ser más leve. Por ello, será a partir del viernes cuando valga la pena comenzar a limpiar a fondo los vehículos, tanto por fuera como por dentro, ya que es muy probable que el polvo en suspensión haya entrado en el interior del coche. Eso sí, los expertos recomiendan retirar el barro de la carrocería cuanto antes, pues si el barro se seca sobre la carrocería del coche puede dañar la pintura.

¿Cómo retirar la calima de mi coche antes de arrancar?

El polvo anaranjado en los vehículos dificulta la visión del conductor en la vía. Por ello, es importante limpiar el cristal antes de conducir. Antes de encender el limpiaparabrisas, es recomendable verter agua sobre la luna delantera y trasera del vehículo para impedir que los trozos de arena rayen los cristales del coche.

¿Cómo quitar el barro de la calima de la carrocería del coche?

El agua juega un papel muy importante en la limpieza de la carrocería de los vehículos. A la hora de limpiar un coche es importante verter abundante agua sobre él antes de actuar, sobre todo si lleva días sucio en la calle. Para ello puedes usar agua, cera en spray o jabón para lograr ablandar el barro y retirar la sociedad, sin dañar la pintura.

¿Qué parte del coche debo limpiar primero de barro y arena?

El orden a la hora de retirar el barro de un vehículo es un factor importante para que no se deshaga el trabajo hecho. Así, se debería de empezar por las ruedas y la pintura y terminar por el interior del coche y los cristales. Al seguir esta enumeración logramos no arrastrar suciedad de unas zonas a otras. En el caso de las lunas, debemos asegurarnos de que todas las ventanillas del coche están cerradas. Acto seguido, utilizar una manguera para echar agua y eliminar la tierra y la suciedad acumulada en los cristales, como se muestra en el siguiente vídeo.

Para conseguir un buen resultado, hay que incidir también en las partes bajas del vehículo y el tubo de escape. En este sentido, el agua tibia es el mejor aliado para lograr ablandar el barro más incrustado en la superficie. Para limpiar el exterior del vehículo utiliza paños suaves de microfibra o similar y productos adecuados para la carrocería.

¿Cómo limpiar el coche de barro por dentro, tras la calima?

El polvo en suspensión procedente de la calima se cuela en el interior de nuestros vehículos. Por ello, es importante limpiarlos por dentro. Como se ha señalado anteriormente, esta limpieza interna debe ser uno de los últimos pasos del proceso. Ante esta situación, muchos conductores se preguntan cómo debo empezar a retirar el barro de dentro del coche.

Llegados a este punto, es importante saber que nunca se debe retirar el barro cuando sigue húmero ya que puede provocar nuevas manchas. Así, una vez el barro esté totalmente seco se debe raspar cuidadosamente sobre las superficies con una tarjeta o una espátula. Acto seguido, entra en juego la aspiradora, con la que retiraremos los restos. Una vez esté la arena retirada, con la ayuda de una bayeta se terminan de limpiar las manchas restantes en los asientos, puertas o alfombrillas.

¿Qué no debes hacer al limpiar tu coche de barro?

A la hora de limpiar tu coche debes tener en cuenta una serie de actuaciones que no debes hacer:

- No lo laves en la vía pública, pues las autoridades pueden multarte si no lo haces en una vía privada o en un lugar habilitado para ello.

- No laves el coche con rodillos, ya que estos objetos acumulan el polvo del ambiente y la suciedad de otros coches que han pasado por ahí antes que el tuyo. Esta porquería daña la carrocería de tu coche, así que mejor opta por el lavado con agua a presión.

- Antes de lavarlo, asegúrate de que tu coche no ha estado mucho tiempo al sol. Si la carrocería está muy caliente, el agua deja marcas muy difíciles de quitar, por lo que es mejor lavarlo a primera hora del día, al atardecer o directamente por la noche. Si está nublado, hazlo a la hora que más te convenga.

- No utilices gel de ducha ni el lavavajillas, pueden ser demasiado agresivos. Utiliza un jabón específico porque su fórmula será neutra con la carrocería y no la dañará.

- Tampoco frotes el jabón con cualquier cosa. Igual que no utilizas un estropajo de lavar platos en tu cuerpo, no lo hagas con la carrocería del coche. Lo mejor es emplear una esponja suave y disponer de dos cubos de agua, uno para echar el agua sucia y otro para empaparla de nuevo con el agua limpia enjabonada porque, si no la enjuagas, estarás moviendo la suciedad de un sitio a otro.

- No utilices la misma esponja en todas las partes del coche. Si la pasas primero por las ruedas y luego frotas la carrocería, podrás dañar la pintura con el polvo y el ferodo de los frenos que se acumula en neumáticos y llantas. Lo recomendable es emplear una esponja para la carrocería, otra para los cristales y una tercera para las ruedas.

- Después de aclarar el jabón tienes que secar el coche para terminar la faena y dejarlo impoluto.

¿Qué partes del coche debo revisar tras la calima?

Además de limpiar el coche tras un episodio de calima, es recomendable revisar algunas partes del vehículo para comprobar que no han sufrido daños. ¿Qué partes es aconsejable comprobar tras una lluvia de barro?

Según recoge el medio especializado News.Motoreto, se recomienda comprobar los filtros del aire del motor y del interior del vehículo. Sobre todo si aparcas el coche en la intemperie. Respecto al filtro del aire del motor, si se satura, el desempeño del motor perderá eficacia y, por consiguiente, consumirá mayor gasolina y habrá más posibilidad de sufrir averías.