Cómo una inteligencia artificial (IA) devolvió la voz a personas con discapacidad: "Un derecho básico que estaba muy limitado"

¿Por qué es importante? Este proyecto permite a personas con discapacidad comunicarse de manera más autónoma y con una voz propia, que el usuario puede sentir como propia.

Hasta ahora, la vida de Eva Lagar (Badajoz, 29 años) era toda una odisea para comunicarse y expresarse. Tiene parálisis cerebral y podía tardar más de cinco minutos en escribir una frase y pronunciarla a través de un aparato de voz cuyo coste superaba los 20.000 euros. Ahora, ella y otros como ella, que necesitan herramientas de comunicación aumentativa, lo tienen mucho más fácil, gracias a la tecnología.

Este tipo de dispositivos facilitan la expresión a personas con carencia de habilidades orales, pero no son muy accesibles. 3VA es el nombre del proyecto que le ha mejorado la vida a Eva. Y sí, aunque la nomenclatura, 3VA, sirve como acrónimo para empoderamiento, voz y autonomía, también tiene que ver con su nombre, porque el proyecto nació de su historia. Gracias a 3VA, "Eva está logrando comunicarse de forma más autónoma y con una voz propia, pudiendo expresar recuerdos, emociones y decisiones cotidianas", según explican desde el proyecto.

Impulsado por la Fundación Primera Fila, este sistema de inteligencia artificial permite que las personas con parálisis cerebral puedan expresar lo que sienten a través de pictogramas. Por su relevancia e impacto social, ha sido distinguido con el tercer premio del mundial The Gemma 3n Impact Challenge, dotado de 15.000 dólares. Fue el tercer mejor proyecto de las más de 600 propuestas presentadas para desarrollar soluciones para las personas utilizando un modelo de inteligencia artificial que funcione en el dispositivo.

Juan Francisco Pérez, su creador, explica que el proyecto nació de una sensación de enfado: "Conocí a Eva en una cena de la fundación y me di cuenta de que el comunicador que usaba era muy antiguo y bastante caro, con un precio de entre 10.000 y 20.000 euros. Es decir, no podía entender cómo era posible que un derecho tan básico como es la comunicación estaba tan limitado para ella".

Pérez, invidente, afirma que el modelo contiene toda la información de las actividades cotidianas que realiza el usuario a través de la inteligencia artificial. Una vez que la usuaria escoge lo que quiere hacer a través de pictogramas, el sistema ya genera una petición en forma de voz.

Para entenderlo, pongamos un ejemplo: si Eva escoge un pictograma de una taza de café con leche, el sistema ya sabe lo que quiere y lo generaría de la siguiente forma: "Mamá, hazme una taza de café con leche". Ese texto se pasa a un modelo de inteligencia artificial que lo convierte en una voz humana y personalizada que el usuario puede sentir como propia.

José Antonio Lagar, presidente de la Fundación Primera Fila y padre de Eva, asegura que "es el proyecto más importante" que han abordado hasta el momento. "Y no sólo por el premio de Google, sino también por la circunstancia de que está desarrollado por una persona con discapacidad para personas con discapacidad". Tampoco olvida dónde se creó: "Hemos conseguido que el foco de todos los medios de comunicación se ponga en algo que se ha hecho en Extremadura".

Objetivo: alcanzar la financiación necesaria

Actualmente, el proyecto aún se encuentra en fase de pruebas y, aunque el premio de Google es un empujón, reconocen que aún tienen que esforzarse para llegar al presupuesto óptimo —450.000 euros—, por lo que no descartan seguir buscando financiación para llegar al objetivo final. Para ello, están buscando opciones por diferentes alternativas.

Una de ellas es la ayuda de las instituciones públicas. De hecho, ayuntamientos como el de la capital extremeña, Mérida, ha mostrado su apoyo total al proyecto. Por otro lado, están valorando la posibilidad de estrechar lazos con diferentes entidades, asociaciones o empresas para, como dice Juan Francisco, "pasar de una demo a un producto viable que puedan utilizar los usuarios, que es nuestro objetivo".

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