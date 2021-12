Con la nueva ola de la pandemia y la llegada de la nueva variante, ómicron, el debate sobre la vacunación obligatoria va cogiendo más peso.

Sin embargo, el Comité Bioético de España se ha mostrado en contra de la medida porque, a su juicio, no es necesario con la situación epidemiológica que enfrentamos en la actualidad. Así lo ha trasladado el presidente de este organismo, que sí ha reconocido que legalmente sería posible hacerlo.

"La vacuna podría ser obligatoria desde un punto de vista legal y ético, aunque sobre eso también hay mucha discusión. En cambio, no creo que sea necesaria porque realmente la estrategia de vacunación en España ha funcionado en todas las comunidades autónomas. La población ha sido solidaria. Estamos en unas tasas muy altas que hay que seguir incrementando. E incluso, puede que no sea conveniente porque puede producir el efecto contrario", ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser.

Al respecto, el Comité de Ética recoge un informe, fechado hace cinco años, que "en un contexto de pandemia y epidemia" es posible imponer la vacunación obligatoria, "pero una cosa es que algo sea posible y otra, que sea necesario y conveniente".

Así las cosas, desde esta entidad cree que, por el momento, nuestro país no necesita este tipo de restricciones. Según señala Montalvo, ya "hay muchos colectivos que se han dado cuenta de que las vacunas son la única solución a esta pandemia".

Es verdad que las personas no vacunadas no tienen derecho a ser tratadas igual que las vacunadas"

Lo que sí ha reconocido el presidente del Comité Bioética es que "es verdad que las personas no vacunadas no tienen derecho a ser tratadas igual que las vacunadas". "En la Estrategia decimos que la vacunación no es voluntaria sino que es no obligatoria. Lo cual significa que, aunque legalmente el hecho de no vacunarse no tenga consecuencias legales, no es considerado igual éticamente que el hecho de vacunarse", ha agregado al respecto.

En este sentido, Montalvo cree que "cabría en este escenario, si fuera necesario, el confinamiento solo para los no vacunados, pero siempre con prudencia y teniendo en cuenta que la vacunación en España ha tenido un gran éxito en comparación con nuestro entorno".