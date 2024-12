Comienza el juicio en Valladolid por el asesinato de Paloma e India: su agresor se enfrenta a prisión permanente revisable

En Valladolid ha comenzado el juicio contra David Maroto, quien está acusado de haber cometido dos asesinatos machistas en 2023, el de su pareja, Paloma, y el de la hija de ella, India, de tan solo ocho años. Se enfrenta a condenas de 25 años por cada asesinato o a prisión permanente revisable. Las acusaciones lo describen como un "monstruo" y un "mentiroso compulsivo". Por su parte, los familiares de las víctimas han asegurado que este miércoles ha sido el peor día de su vida, después del crimen.

"Un psicópata, narcisista, celoso", así ha definido la familia de las víctimas al asesino que, durante la vista, ha permanecido impasible dentro del juzgado, mientras escuchaba a aquellos que en los próximos días decidirán su futuro. En el exterior, la abuela y madre de las asesinadas, Carmen, ha recordado que casi dos años después no les ha llegado ninguna muestra de arrepentimiento: "A nosotros no nos ha llegado ningún perdón". "No va a salir de la cárcel, tengo esa confianza, pero ni voy a perdonar, ni voy a olvidar", ha añadido.

Las acusaciones piden para él prisión permanente revisable. Para lograrlo, buena parte de las esperanzas están puestas en el testimonio de su exmujer, quien le denunció en 2017 por malos tratos, pese a que quedó libre. Poco después entraría en la vida de Paloma e India para primero controlarla y después arrebatársela.