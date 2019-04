Las 'cómicas' respuestas de una pensión de Zaragoza a las críticas en TripAdvisor: "Cutre, tú"

La responsable de la pensión 'La Ferroviaria' se llama Milagros Aguirre. En 2007 se enteró que la gente podía criticar su negocio, por ello, decidió contestar a todo tipo de comentarios buenos y malos. "La reputación es lo más importante que tenemos en un negocio", explica Milagros.

"Les ruego que no vuelvan", "Cutre es lo que tú hiciste", "Que hartura de clientes", son algunos comentarios de Myla. Cuando su hijo le contó que sus comentarios era 'famosos' en Twitter, ella no sabía que esa red social existía, lo único que sabe manejar en Internet es 'Booking'. "No sé si este tipo de contestaciones son buenas para mi negocio, pero no voy a cambiar", aclara la dueña de la pensión.

"La próxima vez invitamos a los de barrio sésamo para que no te sientas solo o mejor aún vamos al campo de la romareda y anunciamos por megafonía que te sientes solo y seguro que se animan a cantarte algo alguna peña zaragozista", es uno de los mensajes más famosos escrito por Milagros.

Respuestas de la 'Ferroviaria' | Twitter

Respuestas de 'La Ferroviaria' | Booking

Los usuarios han aplaudido a Mila comentando en su página. "Somos cuatro amigos de Tenerife. Hemos leído tus mensajes e iremos a Zaragoza para conocerte y quedarnos en la pensión. ¿En qué fechas podríamos ir? Esperamos que nos trates bien esos días. Un fuerte saludo para Myla", han escrito unos amigos titulando su comentario como "fans de Myla"