Comer sano y fresco, todo un lujo para muchos: "No hay manera de alimentarnos bien"

EL 70% DE ALIMENTOS QUE CONSUMISMOS SON PROCESADOS

María José enseña su nevera. Está en el paro y vive sola con su hijo y no pueden comprar productos frescos: "Es imposible". Ella reconoce que en su casa no se come bien. Sin embargo, su caso no es el único. Casi el 44% de las familias no pueden acceder, aunque quieran, a una dieta saludable.