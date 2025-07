Colillas convertidas en asfalto sostenible: así es el proyecto de unos investigadores para acabar con los residuos

Convertir algo molesto y perjudicial para la salud en un recurso utilizado por todos. Científicos españoles trabajan en un proyecto que transforma colillas de cigarrillos en asfalto sostenible para carreteras. Se calcula que anualmente se generan unos 9 billones de colillas en todo el mundo.

En la playa, en el parque, en cualquier rincón de la acera e incluso resistiendo al agua, las colillas son una plaga. Sorprendentemente, el gesto de tirar la colilla a la basura es poco usual. En su lugar, optamos por llenar el suelo de estos residuos.

Inma es fumadora y lo justifica así: "No hay sitio muchas veces. Vemos una papelera que esté lejos y hay pocos sitios para poderla tirar", señala a laSexta. Por su parte, Andrés indica que "como ya no se puede fumar en muchos sitios, ya no tienes ceniceros habilitados en cualquier lado como había anteriormente. Entonces, ¿qué haces? la tiras porque nadie va a ir con un cenicero de bolsillo".

En cambio, María Fernanda nos enseña su propio cenicero portátil, como dice ella, su "basurero". Pero otra alternativa es la que propone este proyecto de investigadores españoles e italianos. "De esta colilla, esta es toda la parte que se reutilizaría, que sería tanto las fibras de celulosa como de plástico", explica Fernando Moreno, Catedrático de la Universidad de Granada.

Su objetivo es reciclar las colillas para crear un tipo de asfalto más resistente y sostenible. "Esa fibra, al amasarla con la mezcla, se queda formando como una red tridimensional dentro de la masa de asfalto", cuenta Moreno. Una segunda vida más digna para las colillas y para nuestras calles.