Colas kilométricas en Reino Unido para vacunarse de meningitis tras un "brote explosivo" que ha dejado dos muertos en Kent

¿Qué ha pasado? Los contagios tuvieron su zona cero en una discoteca en Canterbury, muy frecuentada por los alumnos de la universidad en la que han muerto dos estudiantes. La OMS, atenta a la evolución de los casos.

La meningitis está provocando un enorme clima de alarma en Reino Unido. En un país en el que el brote iniciado en una discoteca de Canterbury, en el sureste inglés, ha dejado por el momento dos muertos y al menos una veintena de contagios. Ante esto, cientos y cientos de jóvenes hacen cola en los centros de vacunación para evitar males mayores ante lo que pueda ocurrir.

En Kent, la alerta es total. Porque los dos muertos son estudiantes. Porque los alumnos de su Universidad frecuentan con asiduidad la discoteca Chemistry donde se originó el brote. Un brote definido como "explosivo" por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Y es que la OMS no pierde detalle de lo que esta sucediendo en las islas.

Son ya 4.500 personas las que han sido vacunadas y más de 10.000 dosis preventivas de antibióticos las que se han administrado entre los alumnos de Kent, al igual que entre sus contactos cercanos y a quien haya ido al club entre el 5 y el 7 de marzo. Con Sanidad afirmando que el brote no se considera un "incidente nacional", el aumento de casos ha sumido en la preocupación a muchos británicos.

"Fue un poco extraño. Uno piensa que un brote así... nunca hubieras imaginado que sucediera en la universidad", expone una joven.

Se trata de un brote de meningitis bacteriana de tipo B. Una infección que, como dice el epidemiólogo Daniel López Acuña, "se puede transmitir por contacto estrecho, por intercambio de fluidos o por besos".

"Puede causar confusión mental, náuseas..."

"Es una enfermedad que puede causar fotofobia, confusión mental, náuseas, vómito..." ha explicado el epidemiólogo.

En ese sentido, lose expertos aseguran que el brote está controlado, algo en lo que coincide López Acuña: "Tiene poca probabilidad de extensión a la población general, por eso se han concentrado los esfuerzos en los estudiantes de Kent".

Khali, sin embargo, tiene a su hija hospitalizada y está aterrorizada: "Ella dice que no quiere salir del hospital".

Porque los expertos han alertado del riesgo que tiene no vacunarse ante estas enfermedades poco comunes que pueden ser, eso sí, letales. Los estudiantes, ahora, más concienciados: "Hay dos personas que han muerto, pero si todo el mundo toma antibióticos y las precauciones y medidas necesarias, creo que estaremos bien".

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