Así fue la reconstrucción del crimen de Diana Quer que no pudo presenciar su madre: "Quería mirar a 'El Chicle' a los ojos"

Cargado con dos bidones para robar gasolina, así explicaba Enrique Abuín al juez qué hacía la noche en la que se encontró con Diana. La Fiscalía y la defensa pidieron una reconstrucción de los hechos para saber que pasó exactamente aquella noche.

A pobra do Caramiñal ha sido el primer escenario, según la versión de 'El Chicle' estaba robando gasolina en los camiones de los feriantes cuando Diana le sorprendió: asegura que se asustó y la estranguló, después la arrastró hasta su coche, un vehículo con las mismas características del que también ha participado en la reconstrucción.

Los agentes no han querido perder ningún detalle, por eso han utilizado un maniquí para que demostrara cómo pudo arrastrar a Diana cargado con dos bidones llenos de gasolina.

Hasta el lugar donde secuestró a Diana se han acercado su madre y su hermana, que han querido estar presentes: "Quería mirarlo a los ojos, no he podido verlo no me han dejado".

Abrazadas, después de hacer el esfuerzo por intentar presenciar este momento, han tenido que retirarse. La comitiva ha seguido hasta el segundo escenario, una antigua fábrica de gaseosas en Asados donde 'El Chicle' confesó haber abandonado el cadáver.