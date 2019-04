"Celebro que sigo viva": el alegato feminista de una chirigota en defensa de la "superviviente" de 'La Manada'

Esta es la letra que ha conquistado a más de 6.000 personas en las redes sociales:

"Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entienda.

Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta.

Porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana

Un chaleco mono, los labios rojos y una minifalda.

Dejo atrás el uniforme

y despertar de madrugada.

Si es por trabajar a nadie le importa

que salga de noche y en falda corta.

Pero si me arreglo para ir de fiesta,

para ir de fiesta soy una golfa.

Dos me tomé dos copas después del cine,

cena con amigos y luego fuimos a bailar,

bailar y no paré de reírme.

No, no soy yo quien merece que me condenen,

me encierren y me vigilen.

Yo se lo firmo, si usted lo pide,

no necesita más detectives.

Que aquel día pensaba que me moría

y después de esquivar las cornadas de aquella manada,

salgo y celebro cada semana

que sigo viva".