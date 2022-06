Un informe pericial sobre el vehículo de Óscar ha confirmado la "manipulación" realizada en el equipo de navegación del Volkswagen T-Roc que conducía el sospechoso de la muerte de Esther López la noche que desapareció en Traspinedo, Valladolid.

En contestación a la jueza titular de Instrucción número 5, la empresa SEADA, especializada en verificación técnica de vehículos y colaboradora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha emitido un informe al que ha tenido acceso laSexta, en el que detalla que tras analizar el módulo de navegación del vehículo se ha corroborado que se realizó un borrado de todas las averías del coche en dos fechas diferentes. Además, asevera el comunicado, consta "el intento de creación de una nueva llave y la programación sin éxito de esta".

Por otra parte, indica el informe, "queda pendiente la respuesta del fabricante del equipo de cuándo se utiliza por primera vez el usuario principal en el equipo y si el sistema de navegación no se activó en ningún momento o, por el contrario, lo desactivó el usuario, ya que no se han encontrado posiciones GPS en el aparato multimedia".

El vehículo de Óscar se encuentra actualmente en Dresden, Alemania, desde donde la investigación se había visto enturbiada por el 'portazo' de Volkswagen Alemania al determinar que no podía verificar lo que ocurrió con la centralita del vehículo de Óscar. La Guardia Civil había solicitado que intentaran averiguar si el hombre manipuló el vehículo, si utilizó una llave que no era, o si realizó cualquier cosa extraña con el coche, pero desde Volkswagen Alemania han respondido que ellos no pueden saber eso, sobre todo, porque Óscar no tenía instalada una aplicación necesaria para poder investigarlo. Además, también habían subrayado que ellos se dedican a la fabricación de vehículos, pero que no se encargan de leer ningún tipo de aparato multimedia.

Ahora, el informe de SEADA ha dado respuesta a algunas de las preguntas planteadas en la investigación. La última que la persona que vio con vida a Esther López fue su amigo Óscar, principal investigado en el caso. En torno a él, los agentes no han parado de hacer indagaciones: sus teléfonos los sitúan juntos de 3:00 a 6:00 horas en una casa propiedad de la familia del sospechoso. No obstante, el sospechoso siempre ha mantenido que dejó a Esther López sobre las 2:30 horas de la noche de su desaparición en el cruce de El Romeral, cerca de la casa de unos amigos y que ya no volvió a verla, que se fumó un cigarro y se metió en la cama.