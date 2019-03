Casi 900.000 inmigrantes en situación irregular siguen fuera del sistema sanitario

Esta semana se cumple un año del decreto que excluye a las personas en situación irregular del sistema sanitario español. Médicos del Mundo ha hecho balance y ha calculado que sólo en Baleares son casi 20.000 casos los que no reciben atención médica.

Hay miles de casos, uno de ellos es el de Marisa, una mujer chilena residente en España desde hace 15 años. En abril de este año le caducó su tarjeta sanitaria y desde entonces no goza de atención médica a pesar de tener 75 años y de sufrir una angina de pecho. "Los medicamentos me salen carísimos pero necesito atención sanitaria. No puedo estar a merced de mis nietas", ha confesado.

Silvia, uruguaya, tampoco tiene tarjeta y sufre una enfermedad pulmonar. "No tengo ningún detalle de mi informe ni de mi capacidad pulmonar. Se que voy a peor porque cada vez tengo más infecciones", ha declarado.

Luis llegó a Palma de Mallorca hace seis años para trabajar, pero en 2010 le diagnosticaron un cáncer de vejiga aunque no puede continuar con los controles porque no le queda dinero. Luis ha confirmado: "No voy a urgencias porque todo eso me lo cobran. Como no tengo trabajo, no puedo pagar las facturas".

Marisa, Silvia y Luis son sólo tres casos de los mil que Médicos del Mundo tiene documentados. Pero, aseguran, 873.000 personas en nuestro país no reciben, necesitándola, atención médica. "Son las consecuencias de una legislación injusta que ha generado sufrimiento y enfermedad y que no va a suponer ningún ahorro para las arcas del estado", ha comentado Álvaro González, presidente de Médicos en el Mundo.