Cancela el bautizo de su hijo hasta que la iglesia deje a su hermano transexual ser padrino

Álex Salinas ha confirmado que el bautizo no se va celebrar mientras que él no pueda ejercer de padrino por decisión de su hermana, que quiere reivindicar un cambio de rumbo de la Iglesia en su trato a los transexuales.

El bautizo estaba previsto en la parroquia de San José Artesano de San Fernando (Cádiz), pero Salinas ha sido rechazado como padrino por su condición de transexual, en una decisión que el Obispado de Cádiz y Ceuta ha justificado en que para ejercer esta función hay que llevar un estilo de vida congruente con las disposiciones de la Iglesia.

La difusión de esta negativa ha propiciado una petición en la plataforma Change.org para que el papa Francisco reciba a Salinas y trate con igualdad al colectivo de transexuales, una iniciativa que ha reunido en tres días 28.000 firmas.

"Estoy contentísimo con los apoyos recibidos pues pensé que recibiría el respaldo de los míos y de mis vecinos y estoy encontrando el de toda España", ha valorado Salinas, quien ha agradecido especialmente la difusión que de su causa han hecho personalidades como la diputada socialista Carla Antonelli.

Salinas ha negado, además, haber recibido personalmente el ofrecimiento de la Iglesia para entrevistarse en septiembre con el obispo gaditano, Rafael Zornoza, a pesar de que así lo anunció el Obispado la semana pasada.

"Me he enterado que estaban dispuestos a recibirme por la prensa, así que yo he tramitado por Internet mi petición para que me fije un cita pero aún no he recibido respuesta ni una fecha concreta", ha explicado.

En la petición de change.org, Salinas pide firmas para conseguir una reunión con el Papa y así reclamarle un cambio de la Iglesia en el trato a los transexuales, además de permitirle ser padrino de su sobrino en un bautizo, que, de momento, permanece cancelado hasta que haya un cambio de postura.